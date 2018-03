CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) – Agustín Federico Marchesín in copertina. Il portiere dell’America, club messicano, è stato protagonista di una delle parate più belle nella storia del calcio.

Prima si è fatto sorprendere da una conclusione dalla lunga distanza di un avversario, poi è stato capace di uno scatto “alla Usain Bolt” per tornare verso la porta ed evitare un gol che sembrava ormai fatto. Una parata decisiva perché effettuata nei minuti di recupero con l’America in vantaggio per 1 a 0 sul Tauro. La partita era valida per la Champions League del centro America.

Da YouTube