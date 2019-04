TORONTO – Alejandro Pozuelo ha già fatto dimenticare Sebastian Giovinco. Il nuovo calciatore del Toronto ha debuttato con una doppietta da cineteca nel 4-0 rifilato al New York City, ex squadra di Andrea Pirlo. Il fantasista spagnolo ha segnato con un cucchiaio su calcio di rigore e poi ha segnato un altro gol con un colpo da calcetto, un cucchiaio alla Francesco Totti anche su azione.

Alejandro Pozuelo, il nuovo Giovinco arriva dalla Spagna.

Alejandro Pozuelo è cresciuto calcisticamente nel Betis Siviglia, ha esordito da professionista proprio tra le file del club andaluso. In seguito si è trasferito allo Swansea City e al Rayo Vallecano.

Dal 2015 al 2019 ha militato nel Genk, mentre, nel 2019, è passato al Toronto, in MLS. All’esordio assoluto in campionato realizza una doppietta nel 4-0 contro il New York City, segnando un calcio di rigore con il cucchiaio.

Pozuelo è nato a Siviglia, in Spagna, il 20 settembre 1991. Pozuelo è alto 170 cm e pesa 63 kg. E’ un calciatore molto tecnico che può essere schierato in tutti i ruoli del centrocampo. Negli ultimi anni Pozuelo è stato schierato anche in attacco alla bisogna. Fisicamente non è un colosso ma è talmente tecnico che può giocare come “falso nueve” alla spagnola.

Grazie a questa doppietta, Pozuelo ha vinto il premio come miglior calciatore della Major League Soccer, massima divisione del calcio statunitense, della settimana. Lo spagnolo è stato preferito anche a Zlatan Ibrahimovic. Ecco il video YouTube con i due suoi cucchiai in Toronto-New York City 4-0. Il filmato è stato caricato su YouTube dalla Major League Soccer nel suo canale ufficiale.