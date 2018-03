TORINO – “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla. Siamo riusciti a passare il turno di Champions con una grande prestazione e oggi non abbiamo avuto cali di rendimento: sono contento per i vari Marchisio, Sturaro, Rugani e De Sciglio, che rientrava oggi e che hanno fatto bene. Mancano ancora molte partite e c’è bisogno di tutti. La forza di questa squadra è la compattezza, la disponibilità di tutti al sacrificio e la consapevolezza che il percorso è ancora lungo: il nostro obiettivo è di alzare sempre l’asticella e la squadra lo sta facendo”.

così, ai microfoni di Premium sport, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. “Dybala? Il riposo forzato gli ha fatto più che bene – le parole del tecnico – gli ha dato la giusta spinta, e sono contento anche delle prestazioni di Higuain e Mandzukic. Il rigore sbagliato? Avevo detto che doveva batterlo Paulo, potevamo chiudere la partita, ma può succedere e comunque Gonzalo si è rifatto con l’assist nel 2-0: al momento ne hanno sbagliati due Higuain e due Dybala, sono pari”.

“Se preferisco giocare prima o dopo il Napoli? Mi è piaciuto giocare alle 15, così stasera si può cenare tranquillamente – dice Allegri – guarderò la partita e spererò che il Napoli non faccia risultato, mi sembra normale visto che sono in lotta con noi. Real al sorteggio per la rivincita di Cardiff? Assolutamente no, è la candidata numero uno a rivincere la Champions, sono unici nel gestire questa competizione”.

Il rigore doveva calciarlo Dybala

