MILANO – Carlo Ancelotti è stato accolto in maniera trionfale dai suoi vecchi tifosi ma ha concluso Milan-Napoli con un cartellino rosso. Ancelotti ha perso la calma dopo l’espulsione, ingiusta, di Fabian Ruiz. L’arbitro Doveri lo ha espulso dopo una parolaccia. Lo ha ammesso lo stesso Ancelotti ai microfoni di Dazn: “Ero arrabbiato per l’espulsione di Fabian Ruiz che non c’era e mi è scappata una parolaccia. Ho detto ca**o”.

L’espulsione di Ancelotti commentata sui social

L’espulsione per doppio giallo di Fabian Ruiz-inesistente-e quella di Carlo Ancelotti-comica-comminate da Doveri sono la dimostrazione evidente dell’arroganza del mondo arbitrale nei confronti di chi non si adegua. pic.twitter.com/xfXYfd7vpS — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 26 gennaio 2019

E anche oggi la Juve è riuscita a comprare l’espulsione di Fabian Ruiz ed Ancelotti. GODO — alessia – ೃ୭̥ (@beauvtyispain) 26 gennaio 2019

#MilanNapoli Risultato sostanzialmente giusto, deturpato, però, dalla vile espulsione di Fabian Ruiz e di Ancelotti. Insomma, quando non sono le squadre a fornire la miccia per qualche esplosione, arrivano gli arbitri. Una pena! — Nic (@Nic29625690) 26 gennaio 2019

#Doveri bene per 92 minuti. Poi si inventa l’ammonizione che costa il rosso a #FabianRuiz e riesce nell’impresa di espellere #Ancelotti la sera del suo ritorno a San Siro. Boh#MilanNapoli — Giovanni Capuano (@capuanogio) 26 gennaio 2019

A San Siro finisce 0 a 0 una partita deludente.Non basta a @MrAncelotti azzardare 4 attaccanti insieme x trovare il gol.Ordinato @acmilan che conferma la solidità difensiva. Nel finale si erge a protagonista #Doveri che inventa l’espulsione di #FabianRuiz e quella di #Ancelotti. — enrico varriale (@realvarriale) 26 gennaio 2019