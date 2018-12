MILANO – “Abbiamo chiesto tre volte alla Procura federale la sospensione per gli ululati contro Koulibaly. Ci sono stati tre annunci, ma non è bastato, hanno continuato. La prossima volta ci fermiamo noi, magari ci danno partita persa a tavolino…”. Così l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti dopo la gara al Meazza con l’Inter. “Koulibaly era nervoso. Lui di solito è calmo e rispettoso”, ha aggiunto a Sky Sport spiegando così il plauso ironico del giocatore all’arbitro che ha determinato la sua espulsione.

