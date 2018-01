LONDRA – Show di Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico italiano ha attaccato sia Mourinho che Wenger, suoi rivali per la conquista del titolo in Premier League.

Prima ha risposto a Mourinho che lo ha accusato di agitarsi con un pazzo in panchina:

«Deve pensare a come era in passato, alle volte qualcuno dimentica cosa aveva detto prima. Si chiama demenza senile»

Poi ha replicato a Wenger che aveva protestato per l’arbitraggio di Arsenal-Chelsea:

«Se Arsene riguarderà la partita – come riporta Il Corriere dello Sport – si renderà conto di essere stato molto fortunato con le decisioni arbitrali. Se volessi, potrei parlare delle decisioni arbitrali per un mese ma non voglio farlo perché vanno rispettate. Alle volte Wenger dimentica che nelle ultime partite contro l’Arsenal abbiamo chiuso in 10 uomini».