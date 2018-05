ISTANBUL (TURCHIA) – Squalifica record per Arda Turan. Il giocatore turco dell’Istanbul Basaksehir è stato infatti sanzionato dal giudice sportivo con 16 giornate di stop per aver spinto durante il match contro il Sivasspor [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] il guardalinee, colpevole – a suo modo di vedere – di non aver riscontrato un fallo ai suoi danni.

Una decisione che ha mandato su tutte le furie l’ex giocatore di Atletico Madrid e Barcellona, che ha spintonato l’assistente di linea e, non bastasse, dopo essere stato espulso ha anche minacciato e insultato (“figlio di p…”) l’arbitro mentre usciva dal campo.

La commissione disciplinare ha così sanzionato Arda Turan con 10 giornate per la spinta al guardialinee, tre per gli insulti all’arbitro e tre per le minacce successive. Oltre alla lunga squalifica, che gli farà saltare la prima parte della prossima stagione, il giocatore dovrà pagare anche una multa da 10mila euro.

YouTube, Arda Turan squalifica record per aver spinto guardalinee