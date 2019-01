BERGAMO – Serie A, partita di cartello della ventunesima giornata del campionato italiano di calcio. Atalanta-Roma 3-3, gol: Edin Dzeko 2′, 33′, Stephan El Shaarawy 39′, Rafael Toloi 59′ e Duvan Zapata 71′. Roma e Atalanta si sono divise la posta in palio con un tempo per parte. Questo risultato, tiene la Roma in corsa per il quarto posto anche se il rammarico è grande per i giallorossi perché con una vittoria avrebbero conquistato la quarta posizione della classifica superando il Milan.

Pareggio prezioso per l’Atalanta che resta in corsa sia per l’Europa che per la Champions League. Nel primo tempo è show della Roma. Doppietta di Dzeko su invenzioni di Zaniolo e Nzonzi e rete di El Shaarawy su assist di Zaniolo. A fine prima frazione di gioco, Castagne riporta in gara i suoi anticipando un disattente Karsdorp. Nella ripresa, gioca solamente l’Atalanta. I padroni di casa pareggiano i conti con l’ex Toloi e con Zapata che, prima manda alle stelle un rigore ma poi impatta il match su assist di Ilicic.

Gli highlights di Atalanta-Roma 3-3

71′ Pareggio dell’Atalanta. Zapata si è subito riscattato segnando il gol del 3-3 su assist di Ilicic.

Atalanta fallisce rigore del possibile pareggio al 70′. Tiro dagli undici metri assegnato dal var per contatto tra Kolarov e Ilicic. Zapata lo ha calciato alle stelle.

Secondo gol dell’Atalanta. Toloi segna il gol dell’ex di testa.

Atalanta accorcia le distanze al 45′ con Castagne. Il centrocampista segna di testa su cross del Papu Gomez.

Atalanta get one back right before the half from a brilliant effort from Gomez and header finish from Timothy Castagne!!! 3-1 Roma at the half. #tlnsoccer #AtalantaRoma #SerieA pic.twitter.com/FR3anRbeNU — TLNTV (@TLNTV) 27 gennaio 2019

Tris della Roma al 39′. Secondo assist di giornata per Zaniolo, con l’esterno, e tocco vincente di Stephan El Shaarawy da due passi. E’ Roma spettacolo a Bergamo.

Zaniolo con otra tremenda asistencia para que El Shaarawy continúe con su racha goleadora. Otro gol de la Roma que golea 0-3 a Atalanta en el primer tiempo. pic.twitter.com/8fY6Dg8vIU — AS Roma (@RomaSquare) 27 gennaio 2019

Raddoppio della Roma 33′. Verticalizzazione di Nzonzi per Dzeko. Il centravanti bosniaco ha dribblato Berisha e ha segnato a porta vuota.

EDIN DZEKO IS BACK. Atalanta 0-2 Roma pic.twitter.com/m2S4LixWzt — AS Roma (@RomaSquare) 27 gennaio 2019

Roma in gol dopo appena due minuti. Cross di Kolarov dalla sinistra, assist di petto di Zaniolo e rete di Dzeko da due passi.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-3): Berisha; Djimsiti, Toloi, Mancini; Hateboer, Pasalic, de Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All.: Gasperini.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco.