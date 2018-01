NIZZA (FRANCIA) – Mario Balotelli ha trovato una maniera piuttosto originale per vendicarsi del fratello Enock. Balotelli jr si era vantato sui social di aver battuto alla playstation “Super Mario” ma in realtà aveva perso in maniera sonora.

Balotelli, per vendicarsi, ha chiesto l’aiuto di Neymar, Galliani, Falcao e altri esponenti del mondo del calcio. Il risultato è stato un video esilarante e super cliccato sui social network.

