NIZZA (FRANCIA) – Mario Balotelli alla Roma. Questa è la notizia lanciata in diretta tv da Mediaset Premium [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]. La notizia è stata data da Paolo Bargiggia, in studio hanno confermato la “bomba di mercato” Bruno Longhi e Carlo Pellegatti.

Il calciatore arriverebbe a parametro zero dopo una esperienza, più che positiva, tra le fila del Nizza in Ligue 1.

Mario Balotelli vuole tornare a giocare in Italia, anche perché sarà il centravanti del nuovo progetto azzurro di Roberto Mancini, e la Roma potrebbe essere la piazza ideale per rilanciarlo anche perché Eusebio Di Francesco, per sua stessa ammissione, stravede per lui. Mino Raiola lo sta trattando con la Roma da mesi. La fumata bianca potrebbe arrivare la prossima estate.

