PARIGI – David Beckham al centro della bufera per le effusioni in tribuna con la figlia Harper. L’ex calciatore di Milan, Real Madrid e Manchester United, si è presentato a Parigi con la figlia Harper per assistere alla partita dell’Inghilterra contro la Norvegia nei quarti di finale del Mondiale Femminile (video YouTube in fondo all’articolo).

Il comportamento dell’ex fuoriclasse della Nazionale Inglese è stato messo sotto la lente di ingrandimento dai suoi haters che sui social network lo hanno accusato di effusioni fuori luogo con sua figlia. Le immagini hanno immortalato Beckham mentre esulta con la figlia Harper in maniera molto affettuosa. Tra i due ci sono stati anche diversi baci in bocca.

L’ex centrocampista del Milan ha avuto quattro figli da Victoria: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. I tre maschi non sono interessati al calcio, nonostante Beckham abbia provato a farli giocare nelle giovanili del Manchester United, mentre la bambina, Harper, è una grande appassionata di pallone che sogna di ripercorrere la carriera del padre.

Lo ha svelato lo stesso centrocampista del Real Madrid nel corso di una intervista rilasciata al “Graham Norton Show”: “Harper adora giocare a calcio. Con i miei tre figli maschi non c’è stata storia, non erano proprio portati, ma in lei vedo un grande potenziale. Sono molto fiero quando la vedo giocare, ha davvero talento”.

L’ex centrocampista della Nazionale Inglese è rimasto sorpreso dalle critiche che ha ricevuto per i gesti affettuosi nei confronti della figlia, perché per lui sono la normalità, e ha voluto rispondere agli haters pubblicando un video con le loro effusioni sul profilo Instagram della figlia.

Il video da YouTube con le immagini che stanno facendo discutere: David Beckham che bacia la figlia Harper nel corso della vittoria dell’Inghilterra contro la Norvegia nei quarti di finale del Mondiale Femminile in corso in Francia.