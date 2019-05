TORINO – Colpo Torino. La squadra allenata da Walter Mazzarri ha vinto 3-2 in rimonta contro il Sassuolo portandosi in zona Europa League. Il Torino era partito forte ma al 16′ Belotti ha sbagliato un rigore assegnato con l’ausilio del var. Il calcio è spietato, e la legge “gol sbagliato, gol subito” difficilmente non trova applicazione così al 27′ il Sassuolo è passato in vantaggio con un rasoterra da fuori area di rigore di Bourabia che ha sorpreso un disattento Salvatore Sirigu. Dalla sventura è arrivata una fortuna per il Toro, Bourabia era già ammonito quando ha esultato togliendosi la maglia. L’arbitro gli ha mostrato il secondo cartellino giallo e lo ha espulso. In questo modo il Torino ha potuto giocare per più di un’ora in superiorità numerica.

Torino-Sassuolo 3-2, Belotti decide la partita. Neroverdi in dieci per espulsione Bourabia.

Al 56′, ad inizio ripresa, il Torino pareggia con un tocco ravvicinato di Belotti su cross di De Silvestri. Nel momento di massima spinta del Torino, è il Sassuolo a passare nuovamente in vantaggio. Boga calcia a rete dopo un dribbling da funambolo, Sirigu respinge male e Lirola segna con il tacco da due passi.

A questo punto il Torino prova il tutto per tutto e all’80’ pareggia con Simone Zaza su invenzione di Meité. Due minuti dopo, all’82’, il Gallo Belotti decide la partita con una rovesciata da album Panini per la gioia dei tifosi presenti allo stadio. Il sogno Europa League continua per il Torino. Di seguito, il video da YouTube con il gol segnato in rovesciata da Belotti, rete che ha deciso Torino-Sassuolo 3-2.