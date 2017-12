MILANO – Gattuso ha realizzato il suo sogno da allenatore, è stato ingaggiato come allenatore del Milan che è la sua squadra del cuore.

Ringhio esordirà domani a Benevento contro la squadra allenata da De Zerbi. Tra i due tecnici non scorre buon sangue come si può vedere in questo video YouTube.

Gattuso e De Zerbi sfiorarono la rissa in un Pisa vs Foggia, partita valida per il campionato di Serie C (che prima si chiamava Lega Pro).

Una bottiglietta scagliata dagli spalti sulla testa di Gattuso scatenò la rissa in campo, tanto che i due vennero sperati da staff e calciatori. Gattuso si arrabbiò con De Zerbi che lo aveva accusato di fare una sceneggiata.

Video da YouTube.