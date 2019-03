SWANSEA – Bersant Celina può vantare un record davvero poco piacevole. E’ stato l’autore del calcio di rigore a cucchiaio, specialità lanciata da grandi calciatori del passato come Antonín Panenka e Francesco Totti, più brutto della storia. Un errore orribile quanto grave perché per colpa sua lo Swansea ha perso 1-0 contro il West Brom in una partita valida per la seconda serie del calcio inglese.

Bersant Celina si è presentato dal dischetto sicuro di se, ha cercato di umiliare il portiere avversario con il cucchiaio ma è caduto in terra e non è riuscito nemmeno ad arrivare in porta. Davvero imbarazzante. Tutto questo lo ha reso, suo malgrado, virale sui social network.

Bersant Celina, pessimo rigore a cucchiaio: video YouTube e Twitter

Bersant Celina Epic penalty miss West Brom vs Swansea 1-0 *Worst Penalty* – YouTube: https://t.co/4dyDlk1DzJ — Не кликај џабе (@TiSpasivKlik) 14 marzo 2019

https://t.co/5pl3y9FZrv. Not the greatest penalty you will ever see! — Roland Reeve (@RolandNReeve) 14 marzo 2019