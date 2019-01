BOLOGNA – Colpaccio del Frosinone nello scontro salvezza contro il Bologna. Sconfitta che probabilmente costerà l’esonero a Pippo Inzaghi. Si parla di un arrivo di Sinisa Mihajlovic al suo posto. Bologna-Frosinone 0-4 (primo tempo 0-2).

Marcatori: 18’ p.t. Ghiglione (F), 21’ p.t. Ciano (F), 7’ s.t. Pinamonti (F), 30’ s.t. Ciano (F).

Assist: 18’ p.t. Beghetto (F), 21’ p.t. Beghetto (F), 7’ s.t. Cassata (F).

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mattiello, Danilo, Helander, Dijks; Poli (1’ s.t. Calabresi), Pulgar, Soriano; Orsolini (1’ s.t. Destro), Palacio, Sansone (28’ s.t. Svanberg). All. Inzaghi.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Capuano, Salamon, Krajnc; Ghiglione, Chibsan, Maiello, Cassata (25 s.t. Gori), Beghetto; Pinamonti (38’ s.t. Ciofani) Ciano (34’ s.t. Trotta). All. Baroni.

Arbitro: Banti di Livorno.

Ammoniti: 5’ p.t. Capuano (F), 12’ p.t. Poli (B), 32’ p.t. Salamon (F), 9’ s.t. Sansone (B), 19’ s.t. Cassata (F), 28’ s.t. Helander (B).

Espulsi: 13’ p.t. Mattiello (B).

.@Frosinone1928 have scored a third! Is this game dead and buried?

Watch the rest of todays games here Live on Strive: https://t.co/uoTcQurTcE #LiveOnStrive #BolognaFrosinone pic.twitter.com/UliO8qAu9c

— Strive Sport (@strivesport) 27 gennaio 2019