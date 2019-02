BOLOGNA – Lunch match del campionato italiano di calcio di Serie A, Bologna-Genoa 1-1, gol: Mattia Destro 17′ (Bologna) e Lerager 33′ (Genoa). Gara ricca di emozioni tra il Bologna ed il Genoa. I padroni di casa sono passati in vantaggio con Mattia Destro che ha rotto un lunghissimo digiuno realizzativo. Destro ha segnato di testa, alla Caniggia a Italia ’90, su pennellata di Andrea Poli. Il Genoa ha pareggiato i conti poco dopo, al 33′, sempre di testa con Lerager. In questo caso non ha convinto il posizionamento della difesa del Bologna ed anche Skorupski sarebbe potuto uscire dalla sua porta per intercettare il cross.

Bologna-Genoa 1-1, gli highlights del lunch match

الدوري الإيطالي : بولونيا 1 × 0 جنوى .. الهدف الأول لبولونيا .. #BolognaGenoa pic.twitter.com/NsXXSiYDOH — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@calciovideos3) 10 febbraio 2019

الدوري الإيطالي : بولونيا 1 × 1 جنوى .. الهدف الأول لجنوى .. #BolognaGenoa pic.twitter.com/3Jt1cfaBXy — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@calciovideos3) 10 febbraio 2019