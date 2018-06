ROMA – Altra vittoria per il Brasile che ha travolto 3-0 l’Austria all’Ernst Happel Stadion di Vienna. Ancora a segno Neymar, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ormai completamente ripresosi dall’infortunio patito a fine febbraio e dalla lunga riabilitazione. La stella del Psg è andata a segno nella ripresa, al 63′, firmando il secondo gol dopo la rete iniziale di Gabriel Jesusal 36′. Ha chiuso i giochi al 24′ st Coutinho.

Il Brasile, che esordirà ai Mondiali domenica 17 giugno contro la Svizzera, è stata schierata dal ct Tite col consueto 4-2-3-1: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro; Coutinho, Willian, Neymar; Gabriel Jesus. Per l’attaccante del Psg è stata la rete numero 55 con i verdeoro, come Romario: davanti a lui ora ci sono solo due mostri sacri come Ronaldo (con 62) e Pelè (77).