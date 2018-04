TORINO – Dopo il gol di Koulibaly non c’è stato alcun litigio tra i giocatori della Juventus. Lo dice Gigi Buffon, a Jtv. “Non è assolutamente vero – afferma il capitano bianconero – che Benatia abbia mancato di rispetto a noi o mi abbia risposto. Sono strisce di gossip, palesemente inventate: si cerca così di destabilizzare un ambiente, minare le certezze e l’unione del nostro gruppo. Trovo logico e doveroso confrontarsi – aggiunge – ma nei miei 17 anni di Juve mai nessuno si è permesso di colpevolizzare qualcuno”.

“Sono notizie – prosegue Buffon, al canale tv bianconero – che si portano dietro le sconfitte di squadre che sembrano non avere talloni d’Achille come la Juventus. Ho dovuto fare puntualizzazione – aggiunge il capitano della Juventus – tutelare il gruppo e Medhi (Benatia, ndr), che è un ragazzo splendido da notizie se non calunniose quantomeno false”. Benatia “è un ragazzo estremamente rispettoso – dice ancora Buffon – che ha sposato la nostra causa con educazione e ha un modo di stare nel gruppo eccezionale”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

“Dovremo essere tutti uniti, altrimenti si fa il gioco degli avversari e di chi, nei nostri momenti di difficoltà, ha sempre cercato di crearci dei problemi, senza mai riuscirci”. E’ l’appello ai tifosi juventini di Gigi Buffon. “Mancano 20 giorni, dobbiamo arrivare al limite del nostro potenziale, tornare sul campo con ferocia e ‘brutalità sportiva’. Abbiamo dilapidato 5 punti di vantaggio importantissimi in 4 giorni, – prosegue il capitano della Juventus – ma siamo sempre primi, seppur con un margine risicato. Con l’Inter sarà decisiva, ma lo sarà anche con il Bologna, la Roma, il Verona. E ci sarà la finale di Coppa Italia”.

YouTube, Buffon alza la voce: “Nessuna lite con Benatia”