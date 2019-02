CAGLIARI – Colpaccio dell’Atalanta sul campo del Cagliari. Dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, grazie al 3-0 rifilato alla Juventus, l’Atalanta ha vinto anche sul terreno del Cagliari. Decisivo il gol segnato da Hateboer su assist di Timothy Castagne al 50′. Si tratta di un successo prezioso per la squadra allenata da Giampiero Gasperini perché le permette di agganciare Roma e Lazio al quinto posto in classifica, in piena zona Europa League, a solo un punto dal Milan che è quarto e che occupa al momento l’ultimo posto utile per partecipare alla prossima Champions League. Insomma continua la stagione esaltante dell’Atalanta tra semifinali di Coppa Italia ed alta classifica.

Cagliari-Atalanta 0-1, gli highlights della partita

⚽ #GoalAlertVS I #CagliariAtalanta 0-1 50′: SBLOCCA il match l’ @Atalanta_BC! ⚫ Hans #Hateboer apre le marcature per la Dea e porta in vantaggio gli ospiti. pic.twitter.com/GHyZoMxEje — OLD BUT GOLD (@BaloumiMilano) 4 febbraio 2019

Semifinales Coppa Italia: Milan – Lazio Fiorentina – Atalanta ¡¡PARTIDAZOS!! pic.twitter.com/BUEZcNyWZn — Calcio Serie A (@SerieA_GO) 31 gennaio 2019