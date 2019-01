CAGLIARI – Partita splendida tra Cagliari ed Empoli. Le due squadre hanno affrontato lo scontro salvezza a viso aperto senza pensare troppo alla fase difensiva. Il Cagliari è passato in vantaggio con l’ennesimo gol di testa di Leonardo Pavoletti ma l’Empoli ha firmato il sorpasso nella ripresa con Di Lorenzo, al primo gol in Serie A, e Zajc. Quando sembrava tutto finito, ci ha pensato Farias a beffare la difesa dell’Empoli e a fissare il punteggio sul due a due finale.

E segna sempre lui… E soprattutto, segna sempre di testa. Ancora una volta Leonardo Pavoletti è andato in rete nel Cagliari. L’ex attaccante del Napoli ha segnato il gol che ha sbloccato la partita della Sardegna Arena tra i sardi e l’Empoli. Una rete preziosa in un importante scontro salvezza. Pavoletti ha sbloccato l’incontro con la specialità della casa, il colpo di testa. L’attaccante del Cagliari ha raggiunto numeri straordinari: con la rete segnata all’Empoli, è il giocatore ad aver siglato il maggior numero di gol di testa nei cinque principali campionati europei dall’agosto 2015 ad oggi.

Nella ripresa, al 70′, l’Empoli ha pareggiato i conti con il primo gol in Serie A di Di Lorenzo, ex giocatore del Matera. Il calciatore dell’Empoli è stato bravissimo ad anticipare Barella e ad insaccare in rete da due passi. Quando mancavano dieci minuti alla fine della partita, Zajc ha completato la rimonta con una rete tanto bella quanto importante. Quando l’Empoli sembrava aver vinto, il Cagliari ha sfruttato una disattenzione difensiva dei toscani e ha pareggiato i conti con Farias.

Gli highlights di Cagliari-Empoli 2-2

#CagliariEmpoli 2-2 È FINITA !! Uni sperato pareggio col sangue gelato in noi tifosi ma non si perde d’animo il Cagliari la reazione è stata immediata col gol di Farias ;la speranza è sempre l’ultima a morire!#ForzaCasteddu ❤️💙 pic.twitter.com/HdsceZasrg — Dino Manca (@MancaDino) 20 gennaio 2019

Giovanni Di Lorenzo with the equalizer at Sardegna Arena!!! 1-1 with 20 minutes to go. #tlnSoccer #CagliariEmpoli #SerieA pic.twitter.com/maPkdc7iTy — TLNTV (@TLNTV) 20 gennaio 2019

Empoli's Miha Zajc with a perfectly placed ball bottom right corner to take the 2-1 advantage at Sardegna Arena! #tlnsoccer #CagliariEmpoli #SerieA pic.twitter.com/Kbyupg5LTE — TLNTV (@TLNTV) 20 gennaio 2019

Vantaggio Cagliari. La sblocca Pavoletti con l’ennesimo gol di testa! Cagliari 1️⃣- 0️⃣ Empoli#CagliariEmpoli #SerieATIM pic.twitter.com/j03lPQ8fLF — Lega Serie A (@SerieA) 20 gennaio 2019

INTERVALLO – Al termine del primo tempo Cagliari avanti 1-0 grazie al gol di Pavoletti #CagliariEmpoli pic.twitter.com/caozpv3jum — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 20 gennaio 2019

HT Cagliari 1 Empoli 0 Very even game Pavoletti goal the difference Barella ran game for the home side however my standout player has been Empoli’s Miha Zajc — Peter E (@PEFIORENTINA) 20 gennaio 2019

