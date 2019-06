HALLE – Spettacolo nello spettacolo tra Tsonga e Paire. Durante una interruzione della partita di tennis valida per il torneo di Halle, i due atleti si sono cimentati in una “partita” di calcio con la pallina da tennis. Scambi spettacolari che hanno mandato in estasi i tifosi presenti al match. La partita di tennis, per la cronaca, è stata vinta da Tsonga con il risultato di 6-4 e 7-5. Nel prossimo turno, Tsonga dovrà vedersela con il fuoriclasse svizzero Roger Federer.

Debutto vittorioso per Roger Federer nel torneo di Halle, consueto prologo sull’erba pre-Wimbledon.

Il fuoriclasse svizzero, n.3 del mondo e nove volte vincitore del torneo tedesco, ha esordito al primo turno battendo 7-6(1) 6-3 l’australiano John Millmann, n.57 Atp. Prossimo avversario per “King Roger”, giovedì, sarà il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 77 Atp, in gara grazie ad una wild card.

Vincono all’esordio anche Andreas Seppi e Matteo Berrettini che si troveranno adesso di fronte al secondo turno. Al debutto, l’altoatesino, n.69 del ranking, ha battuto per 6-4 7-6(4) il tedesco Mats Moraing, mentre il 23enne romano, n.22 Atp dopo il successo a Stoccarda, ha regolato con un doppio 6-4 il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.17 del ranking mondiale e sesta testa di serie (fonte Ansa).

Jo-Wilfried Tsonga è un tennista francese. In carriera si è aggiudicato 17 titoli ATP in singolare e 4 in doppio, raggiungendo la 5ª posizione in classifica mondiale nel febbraio 2012.

Benoît Paire è un tennista francese. Ha conquistato tre titoli ATP in singolare, tutti su terra rossa, su sette finali disputate e un titolo in doppio. Nella classifica ATP ha raggiunto la posizione n° 18.

