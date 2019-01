MILANO – Inter in crisi dopo la sconfitta di Torino. I media sportivi hanno avvicinato all’Inter il nome del calciatore belga Yannick Carrasco, che potrebbe approdare a Milano in questa sessione di calciomercato di gennaio attraverso una trattativa che preveda lo scambio con l’ala neroazzurra Antonio Candreva mentre anche Perisic ha chiesto di essere ceduto. Carrasco, che attualmente gioca in Cina nel Dalian Yifang, e’ nato a Ixelles, in Belgio, nel 1993 da una madre spagnola e un padre portoghese. La sua carriera e’ iniziata nello Stade Everois, una squadra locale, da cui passa al Diegem e, nel 2005 al Genk, dove si aggrega alle giovanili e rimane fino al 2010 quando, 17enne, viene ingaggiato dai francesi del Monaco. Nel 2012 – quando la squadra e’ in seconda divisione – Carrasco fa il suo esordio da professionista, andando in goal su punizione nel 4-0 contro il Tours.

Yannick Carrasco si è messo in evidenza con il Monaco

Nel Monaco si fa notare per le sue qualita’ di esterno offensivo di sinistra ma versatile e adattabile anche al centro e alla fascia destra, dotato di un ottimo tiro e di notevole tecnica individuale. Dopo la promozione in Ligue 1, resta fino al 2015 al Monaco quando viene acquistato dall’Atletico Madrid per la cifra di 20 milioni di euro. Sempre nel 2015, fa il suo esordio anche nella nazionale del Belgio, con cui nel 2016 partecipa agli Europei e va in goal contro l’Ungheria.

Dopo tre anni trascorsi a Madrid, Carrasco nel febbraio 2018 tenta l’avventura in Oriente, trasferendosi in Cina, al Dalian Yifang, dove gioca tuttora. Sempre nel 2018 e’ stato convocato dal Belgio ai Mondiali di calcio, dove ha partecipato allo storico terzo posto della sua nazionale.

E’ sposato con Naomie Happart, Miss Belgio 2013.