ROMA – Jonathan Silva è l’unico acquisto, e forse ultimo, della Roma in questa finestra di calciomercato. Arriva in prestito dalla Sporting Lisbona.

Ecco chi è Jonathan Silva

“Forza Roma”. sono le prime parole all’aeroporto di Fiumicino di Jonathan Silva, il pari ruolo di Emerson Palmieri, candidato ad essere il rinforzo last minute della Roma nell’ultimo giorno di mercato. Con la prima sciarpa giallorossa al collo, l’esterno, finora in forza allo Sporting Lisbona, ha posato sorridente per le prime foto allo scalo romano dopo essere sbarcato, poco dopo le 11.00, con un volo di linea da Lisbona.

Cappellino e felpa neri, jeans e zainetto in spalla, Silva, accolto dallo staff giallorosso, ha più volte fatto cenni della mano a chi, incuriosito, lo ha avvicinato nel tragitto dal ritiro bagagli all’uscita del Terminal 3, dove lo attendeva un’auto che lo sta ora conducendo nella capitale, dove, a quanto si è appreso, è atteso dalle visite mediche.

