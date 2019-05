NAPOLI – Il Cagliari ha perso a Napoli a causa di un rigore trasformato da Insigne al 98′. Il tiro dagli undici metri è assegnato dall’arbitro Chiffi dopo un lungo consulto con la stanza del var e dopo aver visualizzato il monitor del var in prima persona. Cacciatore fa fallo di mano su cross di Ghoulam ma è dentro o fuori dall’area di rigore? Nemmeno le immagini lo chiariscono. Al termine della partita, Marcello Carli, membro dello staff tecnico di Maran, è andato a protestare contro l’arbitro ed il var nel post partita su Sky Sport.

Cagliari, Carli: “Var è una barzelletta, ma come si fa a dare un rigore del genere?”.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Marcello Carli. “Del Cagliari non interessa a nessuno. La gente non capisce che noi ci stiamo giocando la vita. Il var applicato in questa maniera è una barzelletta. Come fa l’arbitro a stabilire che il contatto con la mano è avvenuto in area. Non si capisce se è avvenuto in area o fuori. Nel dubbio come si fa a dare un rigore del genere al Napoli? Sono sicuro che, a parti inverse, non avrebbe mai dato un rigore così contro il Napoli.

E’ questa la verità, ve lo ripeto, a nessuno frega niente del Cagliari. Ma noi stiamo soffrendo, i ragazzi stanno soffrendo per aver perso una partita in questa maniera. E’ successo al Cagliari e quindi stanno tutti zitti ma se fosse successo in una finale di Champions League? Nel dubbio l’arbitro non deve dare il rigore perché così rovina una partita. Noi avevamo fatto bene e non meritavamo di uscire sconfitti. Oltretutto parlo io perché l’arbitro ci ha buttato fuori anche l’allenatore e anche Ionita.

Siamo stati penalizzati in tutto e per tutto. Voi non capite cosa significa lottare per la sopravvivenza in Serie A. Io sono abituato a questo tipo di classifica e a queste situazioni. Ma ci siamo rotti i c… Siamo inca..ati neri e volevamo farlo sapere a tutti. Così non si può andare avanti…”.

Il video da YouTube con la sfuriata di Marcello Carli ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Napoli-Cagliari 2-1.