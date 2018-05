GLASGOW – Tutta la Gran Bretagna ferma per il Royal Wedding? Non proprio… [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] I tifosi del Celtic si sono presentati in massa allo stadio per la partita di campionato contro l’Aberdeen, “disertando” il matrimonio dell’anno tra Harry e Meghan Markle, e non hanno perso occasione per far parlare di loro.

YouTube, il coro dei tifosi del Celtic contro il Royal Wedding

I tifosi del Celtic hanno intonato questo coro che è diventato virale nel giro di poche ore grazie al contributo degli “haters” del Royal Wedding. “You can shove your Royal Wedding up your arse”!’, che tradotto in italiano è “Il Royal Wedding puoi ficcartelo nel c…”.

YouTube, il coro dei tifosi del Celtic è già virale sul web