ROMA – Show della Roma sul campo del Chievo Verona. I giallorossi hanno travolto i padroni di casa con i gol di Stephan El Shaarawy, Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov e hanno agganciato la Lazio al quarto posto in classifica in piena zona Champions League in attesa degli impegni di Milan e Atalanta. Partita subito in discesa per la Roma grazie al gran gol di El Shaarawy. Il “Faraone” è stato dimenticato dalla difesa locale, ha superato Sorrentino in dribbling e ha realizzato un grande gol.

A questo punto, il Chievo Verona ha dovuto sbilanciarsi in avanti e ha incassato il due a zero di capitan Dzeko. Il bomber bosniaco ha insaccato con il sinistro da posizione defilata. Nella ripresa, con il Chievo che tentava di rientrare in partita, la Roma ha calato il tris in contropiede con Kolarov su assist di uno scatenato Dzeko.

Grazie a questo successo, la Roma si rimette in corsa per il quarto posto e si prepara al meglio alla sfida di Champions League contro il Porto di martedì prossimo.

Chievo-Roma 0-3, gli highlights

Olha a categoria do El Shaarawy pra marcar o primeiro gol da Roma contra o Chievo Verona. #ChievoRoma pic.twitter.com/xRJZiD99vG — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) 8 febbraio 2019

Segundo gol da Roma. Dzeko o nome dele, que batida na bola!#ChievoRoma 0-2pic.twitter.com/LuyHRNGiZM — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) 8 febbraio 2019