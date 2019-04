PARIGI – Tutta colpa di Eric Maxim Choupo-Moting. Il calciatore del Psg ha trasformato una partita iniziata bene in un incubo. I parigini sono stati bloccati sul 2-2 dallo Strasburgo per colpa di un errore clamoroso di Eric Maxim Choupo-Moting. Il calciatore del Psg ha deciso di intervenire sulla conclusione del compagno di squadra Nkunku togliendo il gol a lui e sbagliando la rete a porta praticamente vuota. Se Eric Maxim Choupo-Moting fosse rimasto fermo, Nkunku avrebbe segnato con il pallonetto che aveva già scavalcato il portiere avversario.

Choupo-Moting, dal gol all’errore clamoroso a porta vuota.

Prima di questo erroraccio, il Psg era passato in vantaggio al 13′ proprio con Choupo Moting. Al 26′, gli ospiti avevano pareggiato i conti con Nuno Da Costa. Al 38′ del primo tempo, lo Strasburgo aveva completato la rimonta con Anthony Goncalves. A otto minuti dal termine, il Psg ha pareggiato i conti con Thilo Kehrer.

Questo pareggio non cambia molto le cose, il Psg è primo in classifica in Ligue 1 a quota 81 punti a più 20 sul Lilla secondo a 61 punti.Il Racing Strasburgo invece è nono a quota 43 punti. Lo Strasburgo ha conquistato una comoda salvezza ma non è mai riuscito a entrare in lotta per un posto nelle prossime coppe europee.

Ecco il video da YouTube con l’incredibile doppio errore di Maxim Choupo-Moting: ha sbagliato un gol a porta vuota e ha impedito al compagno di squadra di segnare.