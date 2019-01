ROMA – La Cina di Marcello Lippi ha iniziato il girone C di Coppa d’Asia, negli Emirati Arabi, con il piede giusto. La Cina è andata sotto contro il Kirghizistan ma ha completato la rimonta grazie a una papera clamorosa del portiere avversario Pavel Matjas. Il portiere si è segnato da solo, infilando nella sua porta un cross innocuo.

YouTube, la papera del portiere che ha lanciato la Cina di Lippi

