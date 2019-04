ROMA – Durante il recupero del campionato italiano di calcio di Serie A tra Lazio e Udinese, i tifosi biancocelesti hanno intonato dei cori razzisti nei confronti del calciatore del Milan Bakayoko. Questi cori sono stati ripresi e caricati su YouTube e sui vari social network (Facebook, Twitter e Instagram). Nel video, in fondo all’articolo, si sente chiaramente il coro censurabile intonato dai tifosi della Lazio: “Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, questa banana è per Bakayoko…”.

Cori razzisti dei tifosi della Lazio contro Bakayoko durante Lazio-Udinese.

Girando il web, si nota come i tifosi della Lazio le avessero promesse a Bakayoko. In rete girano delle vignette, realizzate da pagine laziali, con Bakayoko e Kessie con un cesto di banane al posto della maglia di Francesco Acerbi. Al termine di Milan-Lazio, gara vinta per 1-0 dai rossoneri, Bakayoko era andato a chiedere la maglia a Francesco Acerbi.

Il laziale gliel’ha data interpretando la richiesta del milanista come un modo per fare pace dopo il botta e risposta che avevano avuto in settimana su Twitter. In realtà, Bakayoko non voleva fare pace ma voleva prenderlo in giro sotto la curva del Milan in compagnia di Kessie.

Il video da YouTube con i cori razzisti nei confronti di Bakayoko intonati dai tifosi della Lazio nel corso della partita di ieri contro l’Udinese.