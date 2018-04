MILANO – Ormai è un tormentone, da Fiorentina-Spal a Inter-Cagliari, Buffon è ufficialmente nel mirino di tutte le tifoserie “nemiche” della Juventus.

Dopo Firenze, anche a Milano continua il tormentone sull’arbitro insensibile

Cinquantamila tifosi dell’Inter gioiscono, si divertono per la vittoria per 4-0 della loro squadra del cuore contro il Cagliari e, come a Firenze (QUI IL VIDEO), prendono di mira Buffon: anche a San Siro va in onda il tormentone ‘insensibile’ quando viene annullato un gol in netto fuorigioco di Karamoh e quando la Var non concede un penalty all’Inter per un fallo di mano in area.

Si avvicina la qualificazione Champions per l’Inter

Emozioni, show e tanto spreco che alla fine però passa in giudicato, visto il risultato. La Champions e’ piu’ vicina per i nerazzurri che devono affrontare il Chievo a Verona, poi la Juventus in casa. Infine, Udinese, Sassuolo e Lazio.

I tifosi dell’Inter prendono in giro Buffon: “Arbitro insensibile”