ROMA – Scintille tra Cristiano Ronaldo e Alessandro Florenzi al 60′ di Roma-Juventus. Sul risultato di zero a zero, Cr7 e Florenzi sono venuti a contatto dopo un normale contrasto di gioco. Nelle immagini si vede benissimo Cristiano Ronaldo che con un gesto, ed un labiale eloquente, si rivolge a Florenzi per sfotterlo dicendogli che è troppo basso per parlare. Alla fine i due calciatori, anche grazie all’intervento dell’arbitro Massa, si sono chiariti ed in campo è tornata la normalità.

Roma-Juventus, posta in palio altissima solamente per i giallorossi.

La posta in palio era molto alta solo per la Roma perché la Juventus ha già vinto matematicamente il suo ottavo scudetto consecutivo. La Roma doveva vincere per agganciare il Milan al quinto posto in classifica e per tenere a distanza il Torino in chiave Europa League. La situazione dei giallorossi non è facile perché le loro rivali ad un posto in Champions League hanno un vantaggio nei loro confronti. Il Milan ha il vantaggio negli scontri diretti mentre l’Atalanta ha una differenza reti nettamente superiore a quella della Roma.

Il video da YouTube con le scintille tra Cristiano Ronaldo e Alessandro Florenzi nel corso di Roma-Juventus. Ecco il gesto con il quale Cristiano Ronaldo si è rivolto ad Alessandro Florenzi.