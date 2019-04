MADEIRA – Show di Cristiano Ronaldo jr con la selezione under 9 della Juventus. Il figlio di Cr7 ha esordito all’International Maritimo Centenary Tournament, torneo organizzato proprio in occasione dei 100 anni dalla nascita della squadra portoghese, con una prestazione da urlo.

Cristiano Ronaldo jr incanta con la baby Juventus a Madeira.

Sotto gli occhi della mamma di Cristiano Ronaldo Maria Dolores dos Santos Aveiro, Cristiano Ronaldo jr ha segnato 7 gol in appena 45 minuti. E non solo, il baby Ronaldo ha esultato come il papà mandando in estasi i tifosi presenti sugli spalti. Cr7 è amatissimo in ogni città del Portogallo e molti appassionati di calcio portoghesi sono andati al campo per ammirare le gesta del figlio dell’attaccante della Juventus.

Per Cristiano junior e per la Juventus è stata una giornata memorabile. Dopo aver vinto la partita, gli under 9 della Vecchia Signora sono stati portati in gita al “CR7 museu”. Il museo di Cristiano Ronaldo ripercorre la carriera del fenomeno della Juventus e della Nazionale Portoghese.

Per il figlio del fenomeno portoghese è stata una grandissima emozione ripercorrere gli anni più belli della carriera calcistica del papà. Nel museo, ci sono tutti i gol più belli segnati da Cristiano Ronaldo, compresa la rovesciata in casa della Juventus ai tempi del Real Madrid.

Il video da YouTube con le prodezze di Cristiano jr. Il baby fenomeno della Juventus ha segnato la bellezza di sette gol in quarantacinque minuti.