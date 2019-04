TORINO – Cristiano Ronaldo lavora duramente in piscina per recuperare dal suo infortunio in tempo per la super sfida di Champions League, valida per i quarti di finale, tra la Juventus e l’Ajax. Anche perché Cr7 si è confermato l’uomo Champions della Juventus con la tripletta all’Atletico Madrid ed i bianconeri non vogliono rinunciare a lui nella massima competizione europea per club.

I tifosi della Juventus hanno preso spunto dal video caricato dal fuoriclasse portoghese per scrivere a Federica Pellegrini. La campionessa italiana di nuoto è una tifosa bianconera e le è stato chiesto, attraverso numerosi messaggi sui social network, di aiutare Ronaldo negli allenamenti in piscina. Chissà cosa risponderà Federica Pellegrini…

Cristiano Ronaldo recupera per l’Ajax? Allegri: “E’ difficile ma ci speriamo”.

“Ronaldo sta lavorando bene tutti i giorni, speriamo di averlo con l’Ajax, è difficile, ma siamo fiduciosi”. Così Massimiliano Allegri, alla vigilia dell’anticipo di campionato con il Cagliari. Quanto a Dybala “valutiamo oggi – spiega il tecnico bianconero – come sta con il polpaccio”. In dubbio nella trasferta sarda anche Mandzukic, febbricitante.

“La gamba di Ronaldo sta molto meglio, mancano 9 giorni alla partita, abbiamo tempo per poter valutare insieme le cose – ha aggiunto il tecnico bianconero -. Bisogna essere attenti in tutto e valutare pro e contro”.

Kean “ha qualità, il suo futuro dipende solo da lui. Mi auguro che Moise abbia l’intelligenza e chi lo aiuti a farglielo capire, ricordando che a perdersi si fa presto”. E’ il monito di Allegri che, come sempre, invita alla “calma e all’equilibrio”. “Kean deve migliorare quotidianamente, venire tutti i giorni al campo con questa mentalità, – ha aggiunto l’allenatore della Juventus – imparare da chi come Chiellini tutti i giorni è animato dalla volontà di migliorare”.

Cristiano Ronaldo esaltato da Elkann: “E’ il migliore al mondo”.

“La Juventus ha attraversato una fase di grande riorganizzazione, caratterizzata dalla promozione di una nuova generazione di leader al suo interno e, allo stesso tempo, dall’acquisto del miglior giocatore al mondo, Cristiano Ronaldo”. Lo scrive John Elkann, nella lettera agli azionisti di Exor, la holding della famiglia Agnelli.

fonte: Ansa.