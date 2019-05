TORINO – La partita del cuore dell’Allianz Stadium è stata un successo. Sono stati raccolti più di 490.000 euro devoluti alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e a Telethon. In campo, hanno regalato spettacolo campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Andrea Pirlo e Gigi Buffon. Il fuoriclasse portoghese, che comunque ha segnato, ha cercato una rete fotocopia rispetto a quella segnata in un famoso Juventus-Real Madrid di Champions League.

Cristiano Ronaldo show alla partita del cuore con rovesciata e gol.

Questa volta, Cr7 ha cercato il gol con la maglia giusta! Infatti qualche anno fa, in un famoso Juventus-Real Madrid terminato sul punteggio di 0-3, il fenomeno portoghese segnò una doppietta che compromise il percorso Champions dei bianconeri.

Il suo gol in rovesciata, è stato uno dei più belli nella storia della Champions League. I tifosi della Juventus, nonostante la delusione per avere incassato un gol, gli resero omaggio con un lungo applauso. Cr7 venne colpito da questo gesto che incise, e non poco, nella sua decisione futura di approdare a Torino.

Il video da YouTube con la spettacolare rovesciata di Cristiano Ronaldo nel corso della partita del cuore disputata all’Allianz Stadium di Torino. Cr7 è stato osannato dal pubblico di casa anche se non è riuscito a segnare come in quel famoso Juventus-Real Madrid 0-3.