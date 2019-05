ESTORIL – Pablo Cuevas ha perso la finale di tennis del ‘Millennium Estoril Open’ contro il greco Stefanos Tsitsipas ma ha comunque conquistato i social network con un colpo no-look sotto le gambe che è tra i punti più belli di sempre. Nonostante questa memorabile magia, Pablo Cuevas è stato sconfitto con il risultato di 6-3 \ 7-6.

Tennis, Cuevas è arrivato in finale battendo lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina.

Stefanos Tsitsipas e Pablo Cuevas sono stati i protagonisti della finale del ‘Millennium Estoril Open’, torneo Atp 250 disputato sulla terra rossa della cittadina portoghese. Il Next Gen greco, n.10 del ranking mondiale e primo favorito del seeding, ha battuto in semifinale, in rimonta, per 3-6 6-4 6-4 il belga David Goffin, n.25 Atp e quarta testa di serie. L’uruguaiano Cuevas, n.67 Atp, ha invece superato in semifinale l’altro Next Gen, lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina anch’egli in tre set: 3-6 6-2 6-2.

Stefanos Tsitsipas, nelle prove del Grande Slam, vanta la semifinale agli Australian Open 2019, grazie alla quale è diventato il tennista greco ad aver ottenuto il miglior risultato in un major a livello professionistico. Ha inoltre conquistato tre titoli ATP, unico giocatore greco ad aver realizzato questa impresa nell’era Open, raggiungendo sei finali.

Nel 2018 si è inoltre aggiudicato le Next Generation ATP Finals. È il più giovane giocatore ad aver battuto quattro top ten consecutivamente nello stesso torneo dal 1990, anno dell’istituzione dell’ATP Tour.

Il video dal canale YouTube, “Tennis Tv”. La magia di Pablo Cuevas è virale sui social network. Un punto messo a segno con una giocata memorabile.