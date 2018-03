PARIGI (FRANCIA) – Episodio disgustoso nel corso del big match di Champions League tra il Psg e il Real Madrid. Dani Alves, forse contrariato dall’eliminazione della sua squadra ormai prossima, ha deciso di “vendicarsi” di Cristiano Ronaldo, tra i migliori in campo, attaccandogli una caccola sulla maglietta. Peccato per lui, è stato colto in fallo.

Da YouTube.