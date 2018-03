LONDRA (INGHILTERRA) – Tutto Wembley in piedi e in silenzio per Davide Astori.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela gratis da Google Play.

Prima dell’amichevole internazionale tra Inghilterra e Italia, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Davide Astori.

Sessanta secondi che hanno regalato emozioni molto forti a tutti i presenti, tifosi, calciatori e staff tecnici. Nel ricordo di un ragazzo rispettato e stimato da tutti gli esponenti del mondo del calcio.

da YouTube.