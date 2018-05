NAPOLI – “La distanza dalla Juventus è di 6 punti, mantenendola anche all’ultima giornata, se ci sono stati rubati 8 punti devo dichiarare che lo scudetto era del Napoli e ce l’hanno levato. Non applicando il Var [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] e con qualche discutibile comportamento arbitrale. Ce li hanno tolti o no i punti? O non si dice per paura? Il problema dell’Italia è anche il silenzio”.

Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rispondendo alle domande dei cronisti sulla delusione dei tifosi per lo scudetto sfumato.

“Vediamo se vinciamo domenica e poi anche l’ultima partita – ha aggiunto De Laurentiis – in quel caso potremo dire: ce l’avevamo o no 8 punti in più? E diremo ‘strunz’, come si dice a Napoli, a chi ha creato questo casino, in modo che l’anno prossimo non sarà più ‘strunz'”.

Il Napoli andrà in ritiro a Dimaro Folgarida, in Trentino, dal 10 al 30 luglio. Lo ha annunciato il club in una conferenza stampa. “È l’ottavo anno – ha spiegato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis – che andiamo in Trentino, c’è un’amicizia consolidata che ci auguriamo vada avanti e dal prossimo ottobre potremo trattare per un nuovo accordo per i prossimi cinque anni”.

De Laurentiis ha spiegato anche che per il futuro c’è un progetto che riguarda la Cina: “Abbiamo un piede – ha detto – anche in Cina, dove ci stanno costruendo un albergo a 12 piani e cinque stelle e uno stadio da 12.000 posti. Se ci dovesse essere in futuro possibilità inizieremo il ritiro in Cina e poi ci sposteremo in Trentino. Perché prima dell’inizio della stagione devi recuperare i cicli dei giocatori, i soldi sono importanti ma lo sport ne risente. Noi ragioniamo da industriali ma rimanere in Europa resta fondamentale”.

De Laurentiis ha ricordato anche, parlando del precampionato, che “il 4 agosto a Dublino – ha detto – abbiamo una prima partita importante, contro il Liverpool finalista di Champions League”.

