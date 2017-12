ROMA – Daniele De Rossi incorona Carlo Ancelotti: “Sarebbe il ct ideale per rilanciare il calcio italiano perché è tra i tecnici più vincenti di sempre”.

SIPARIETTO TRA DE ROSSI E ANCELOTTI

Nel post partita di Roma-Qarabag, c’è spazio poi per un simpatico siparietto di Daniele De Rossi con Carlo Ancelotti, ospite della serata negli studi di Mediaset: «Carlo ct dell’Italia? Sarebbe importante dopo la grande delusione del Mondiale sfumato ripartire da uno degli allenatori più vincenti del mondo e da un volto pulito come il suo, visto che è amato da tutti». Complimenti che Ancelotti incassa volentieri prima di contraccambiare: «Daniele l’ho inseguito spesso ma è stato sempre impossibile portarlo via dalla Roma, anche se non si sa mai…».

Pronta la simpatica controreplica del capitano giallorosso: «Lui mi cercava e poi diceva che voleva allenare la Roma, forse non mi voleva qui in giallorosso con lui».

Video da YouTube