ROMA – Daniele De Rossi è in trattativa con il Boca Juniors per il trasferimento in Argentina in uno dei club più prestigiosi del pianeta. Ma in Argentina non si gioca di fino come dalle nostre parti. Il match tra Almagro e Cordoba è la dimostrazione di quello che stiamo dicendo. La posta in palio era altissima perché le due squadre si giocavano la promozione in Serie A ma in campo ci sono state delle entrate in scivolata ai limiti del regolamento.

De Rossi potrebbe trasferirsi al Boca grazie all’amicizia con Burdisso.

Come detto, la posta in palio era altissima ma i calciatori protagonisti del match disputato allo stadio Tres de Febrero hanno davvero esagerato. In campo, poco calcio e tantissimi calci. La partita è stata caratterizzata da entrate in scivolata da codice penale, da contrasti violenti e da tante altre scorrettezze tipiche del calcio argentino. L’arbitro non ha saputo gestire la partita e ha mostrato solamente un cartellino rosso a Leonardo Acosta. Il giocatore dell’Almagro è stato espulso per aver affrontato il direttore di gara con fare violento. La partita è terminata sul punteggio di 1 a 2 per gli ospiti, che giocheranno la finale promozione contro il Sarmiento.

