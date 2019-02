DALLAS – Ha perso ma è riuscito a prendersi le luci della ribalta. Il tennista Dennis Novikov è stato asfaltato da Emilio Gomez ma ha messo a segno un punto straordinario con un colpo a effetto che ha lasciato a bocca aperta tutti, compreso il suo avversario di giornata. Dennis Novikov, durante l’incontro contro Emilio Gomez, valido per il challenger di Dallas, negli Stati Uniti, ha impresso alla pallina un effetto mai visto frutto di una volée a metà campo. Nonostante questa magia, Dennis Novikov è stato eliminato dal torneo di Dallas perché ha perso contro Gomez con il punteggio netto di 6-1 | 6-1.

Which one is more weird. Novikov doing this or a player who can do this is 6-1, 4-1 down against a clay player ? https://t.co/1dwd6PmWl5

— Sir Egemen (@WassilizahitseW) 5 febbraio 2019