MIAMI – Dwyane Wade, uno dei migliori giocatori di basket nella storia della NBA, ha deciso di ritirarsi a 37 anni. Dwyane Wade vanta una lunga carriera piena di successi, ha vinto tre campionati NBA (2006, 2012 e 2013) e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008 con la maglia della Nazionale Usa di basket.

In questa ultima stagione con Miami, il capitano degli Heat ha scambiato sempre la sua maglia a fine partita con un avversario. Mai però ne aveva ricevute alcune così particolari, come quelle del video tributo che gli è stato dedicato in vista della sua ultima partita. Tra loro c’è la mamma ex galeotta che ha voluto ringraziare pubblicamente il figlio: “Non mi hai abbandonato. Nemmeno quando ero in prigione e tutti mi avevano voltato le spalle”.

Dwyane Wade e Dirk Nowitzki lasciano il basket e la NBA.

Alla vigilia dell’ultima giornata della regular season, in Nba sono ancora molte le caselle che devono andare a posto in vista dei playoff. C’è da decidere l’ultima delle 16 qualificate – una posizione è libera ad Est, dove Charlotte spera di scalzare all’ultimo Detroit – ma soprattutto definire la griglia degli accoppiamenti per il primo turno. I risultati della scorsa notte hanno escluso dai playoff i Miami Heat, pur vittoriosi 122-99 sui Sixers nella serata di addio in casa del capitano Dwyane Wade.

A 37 anni, con tre anelli e una carriera strepitosa alle spalle, la guardia di Chicago ha deciso di ritirarsi e lo ha fatto a modo suo, segnando 30 punti.

Altrettanti li ha segnati a Dallas un altro grande al passo d’addio, Dirk Nowitzki, che come il collega statunitense ha scelto l’ultima partita in casa con i Mavericks, contro Phoenix (120-109) per salutare il pubblico. Il torreggiante 41enne, sempre fedele a Dallas dove era arrivato nel 1998, ha vinto un titolo nel 2011.

Il video dal canale YouTube di Budweiser su Dwyane Wade ha commosso tutti. Ecco le immagini.

Fonti: Ansa, Budweiser e Sky Sport.