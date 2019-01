FIRENZE – Roma umiliata sul campo della Fiorentina. I giallorossi hanno perso 7-1 e sono stati eliminati dalla Coppa Italia. L’espulsione di Edin Dzeko, per proteste nei confronti dell’arbitro, è entrata nel mirino dei social network perché molti utenti lo accusano di aver sputato all’arbitro. Accusa piuttosto pesante che se fosse confermata porterebbe ad una squalifica esemplare per il centravanti bosniaco. Al momento, questa accusa trova terreno fertile solamente sui social network mentre nessun organi di informazione ne ha ancora parlato.

Dzeko vergognoso, uno della sua esperienza che si fa buttare fuori per proteste mamma mia ma cacciateli tutti andatevene via via lontano #FiorentinaRoma

— WhereismyMcDreamy ❣ (@COCONUTS95) 30 gennaio 2019