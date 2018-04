ROMA – La vittoria della Roma contro il Genoa è stata oscurata dalla lite finale tra Alessandro Florenzi e Edin Dzeko.

Con la Roma in vantaggio, Florenzi ha ignorato Dzeko e ha calciato verso la porta di Perin non segnando. A quel punto il bosniaco, che voleva un passaggio per segnare il più facile dei gol a porta vuota, ha sfogato la sua rabbia nei confronti del capitano della Roma.

Il video con la furia di Dzeko nei confronti di Florenzi

Il retroscena di Alessandro Austini

Alessandro Austini, giornalista al seguito della Roma, ha svelato un retroscena ai microfoni di Tele Radio Stereo: “Ci sta che si sia arrabbiato con Florenzi, ma a me non è piaciuto la frase del bosniaco in cui avrebbe detto

“Con questo capitano non si vince” Schick? Per me deve fare la differenza in area di rigore. Adesso abbiamo visto solo il 20% del giocatore visto con la Sampdoria”