FERRARA – Dzeko furioso al termine del primo tempo di Spal-Roma. L’attaccante bosniaco pochi minuti prima aveva litigato con la curva della Spal che lo ha insultato durante tutto l’arco del match. La situazione è degenerata quando Dzeko si è messo a litigare anche con la panchina ed alcuni dirigenti della Spal.

Al termine del primo tempo, Dzeko si è scagliato contro alcuni componenti della panchina della Spal ed è stato separato da loro solamente dal pronto intervento dei compagni di squadra che così gli hanno evitato l’espulsione.

Moments later Roma returns the favor and takes down Andrea Petagna in the box. Spal rewarded a PK and Petagna converts to give Spal a 2-1 lead. #tlnsoccer #SPALRoma #SerieA pic.twitter.com/e6DOKzSsEq

— TLNTV (@TLNTV) 16 marzo 2019