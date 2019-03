Blitz dice

Battisti ha ammesso: ho ucciso. Bugie per 40 anni, ora verità. Ora che è in galera gli conviene dirsi assassino pentito, quando era libero gli conveniva fingersi e vendersi innocente e vittima. Si è scusato, scuse per quattro omicidi? Altre scuse dovrebbero venire: quelle di chi per decenni ha spacciato la droga ideologica di un Battisti innocente.