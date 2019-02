EMPOLI – Serie A, anticipo del sabato del campionato italiano di calcio. Empoli-Chievo Verona 2-2, gol: Giaccherini, Stepinski e Caputo (doppietta). Il sabato calcistico è iniziato all’insegna del gol e delle emozioni. Gara spettacolare tra l’Empoli ed il Chievo Verona, due squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. Nonostante la classifica pericolosa, per usare un eufemismo, Empoli e Chievo Verona hanno giocato la partita a viso aperto. Il primo tempo del Chievo è stato splendido.

I veronesi sono andati sul doppio vantaggio con l’ex Juventus Emanuele Giaccherini e Stepinski, abile ad insaccare in rete su assist di un ritrovato Djordjevic. A fine primo tempo, l’Empoli ha trovato il prezioso gol che lo ha rimesso in gara con il solito Ciccio Caputo su assist di Di Lorenzo. Nella ripresa, lo stesso Caputo ha completato la rimonta con una rete da centravanti di razza. Questo risultato non accontenta nessuna delle due squadre ma una cosa è certa: entrambe sono vive. Letali in attacco come disattente in difesa.

Gli highlights di Empoli-Chievo Verona 2-2

Olha o gol do Caputo, que diminuiu o placar no finzinho do tempo pra Empoli. 2-1 #EmpoliChievo pic.twitter.com/6X2A7VKP3M — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) 2 febbraio 2019

Olha o gol do Stepinski o segundo da Chievo Verona ainda quando o jogo estava 2-0. #EmpoliChievo pic.twitter.com/bNwrVUqBfP — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) 2 febbraio 2019