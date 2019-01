MILANO – L’arbitro Doveri ha rovinato la sua prestazione nel finale di Milan-Napoli. L’espulsione di Fabian Ruiz è assolutamente ingiusta. Anche inaccettabile se consideriamo la presenza del var in tutte le partite del campionato italiano. Sul lancio del calciatore del Milan, la palla finisce prima sulla spalla e poi solo in un secondo momento sul braccio del calciatore (che comunque è attaccato al corpo). Da qui le proteste che sono costate il rosso anche a Carlo Ancelotti nel giorno del suo ritorno a San Siro sponda rossonera.

L’espulsione per doppio giallo di Fabian Ruiz-inesistente-e quella di Carlo Ancelotti-comica-comminate da Doveri sono la dimostrazione evidente dell’arroganza del mondo arbitrale nei confronti di chi non si adegua. pic.twitter.com/xfXYfd7vpS

L’espulsione di Fabian Ruiz non c’era assolutamente. Con il VAR queste cose non dovrebbero accadere, ma siamo sempre agli stessi discorsi #MilanNapoli

Espulsione Fabian Ruiz al limite della vergogna…Certe cose sembrano premeditate , con la var che non interviene

Ammonizione totalmente inventata per Fabian Ruiz. Gli arbitri italiani sono semplicemente imbarazzanti ed il fatto che non si usi il VAR in queste situazioni ha del ridicolo.

