MONTECARLO – Impresa di Fabio Fognini al torneo di tennis di Montecarlo. Il numero uno del tennis azzurro travolge Rafa Nadal e conquista la finale sulla terra rossa del Principato: show del ligure che si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-2. In finale Fognini incontrerà il serbo Dusan Lajovic.

Fabio Fognini è il tennista italiano più forte degli ultimi anni.

Con gli otto titoli conquistati in singolare, si colloca al secondo posto per numero di tornei ATP vinti dai tennisti italiani nell’era Open, alle spalle di Adriano Panatta che ne vinse 10. Nei tornei di singolare del circuito maggiore è giunto 18 volte in finale.

Fabio Fognini, impresa leggendaria contro Rafa Nadal a Montecarlo.

La prestazione odierna di Fognini è stata straordinaria, ha battuto il “signore della terra” Rafa Nadal, 11 volte campione nel Principato dove non perdeva dal 2015. 6-4, 6-2 il punteggio finale. E’ il 4° successo per l’italiano contro Rafa. Fognini sfiderà il serbo Lajovic, che ha battuto a sorpresa il russo Medvedev. La finale verrà trasmessa in diretta televisiva questa domenica, 21 aprile 2019, dalle ore 14 in esclusiva su Sky Sport Uno.

Gli highlights dell’impresa di Fabio Fognini contro Rafa Nadal al Masters di tennis di Montecarlo. Il campione italiano è riuscito ad eliminare un fuoriclasse assoluto come Nadal con una prestazione perfetta chiusa sul 2-0 (6 set a 4 e sei set a due).