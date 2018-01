GENOVA – “Non c’è nessuno segreto, è l’amore per questo lavoro se vogliamo chiamarlo così. Voglio migliorarmi sempre, poi sono molto critico con me stesso, cerco di stare bene. Gli anni passano quindi devo riposare bene, di recuperare. Sono in un ambiente e in una squadra che mi diverte, con un bravo allenatore e tifosi eccezionali: questo è un mix che ti fa stare bene”.

Fabio Quagliarella si gode la tripletta con cui la Samp ha travolto la Fiorentina: il giocatore blucerchiato, a 35 anni, fa ancora la differenza in campo “È andata bene, perché era una partita molto importante per noi, uno scontro diretto. Venivamo da un momento non facile e abbiamo dimostrato di essere tornati la Samp di inizio campionato”. ha detto ai microfoni di Sky. E mercoledì c’è il recupero con la Roma.

“Spero di star bene perché ho un piccolo fastidio al flessore, facciamo i controlli e speriamo bene”. Samp da Europa? “Ormai siamo lì quindi è giusto provarci. È bello giocare per un obiettivo importante, quindi dev’essere un peso piacevole e non un peso che ci penalizza in campo quando giochiamo. Io preferisco lottare per entrare in Europa che per non retrocedere: questa dev’essere una cosa che ci deve entusiasmare e dobbiamo trascinare questi tifosi come loro trascinano noi.

C’è stato un momento in cui dopo un gol mi hanno fatto un coro di un minuto e io avevo la pelle d’oca. Di solito riesco a essere lucido e concentrato in campo, ma questa volta mi sono emozionato e quindi li ho ringraziati anche se si stava ancora giocando.

